Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte gestern erstmals in seiner Geschichte über 13.600 enden, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Es werde spannend zu beobachten, ob das Anschlusskäufe nach sich ziehe. Die Ausgangslage an der oberen Trendkanalbegrenzung sei dafür allerdings nicht ideal.



Entscheidung an der großen Trendkanalbegrenzung (ca. 13.665)! Der Spielraum für Anstiege sei entlang der oberen Trendkanalbegrenzung regulär nur gering. Um nennenswertes Aufwärtspotenzial freizusetzen, müsse der 13-monatige Trendkanal deutlich und dauerhaft nach oben verlassen werden. Eine kleine Unterstützung gebe es bei 13.600. Kleine Verkaufssignale würden erst unter 13.444 auftreten. (12.02.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >