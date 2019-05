Ausblick: Das gestrige Reversal sei eindrucksvoll gewesen. Daher dürfte normalerweise die Erholung weitergehen. Doch nachbörslich seien weitere negative Nachrichten herausgekommen. Um die heutige Kurslücke komplett zu schließen, wäre eine Aufwärtsbewegung bis 12.412 Punkten nötig.



Die Long-Szenarien: Oberhalb von 12.200 Punkten sollte der Index zumindest noch die 12.350 Punkte-Marke erreichen. Bei einem Tagesschlusskurs über 12.400 Punkten dürfte die 12.600 Punkte-Marke wieder in das Visier der Anleger rücken. Allerdings sollte man nach einem neuen Verlaufshoch über 12.412 Punkte Vorsicht walten lassen, denn nach einem bearishen Reversal würden größere Gewinnmitnahmen erwartet.



Die Short-Szenarien: Falle der DAX in den nächsten Tagen unter die 12.135 Punkte-Marke zurück, würde vermutlich ein Rückgang bis ca. 11.850 Punkte bevorstehen. Dieses Kursniveau wäre dann allerdings sehr massiv, sodass ein bullisher Konter sehr wahrscheinlich wäre. (07.05.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche konnte der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) die 12.400 Punkte-Marke zurückerobern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Wochenschlusskurs habe bei 12.412 Punkten gelegen. Doch nachdem Trump am Wochenende einen Tweet über eine mögliche Erhöhung der Strafzölle gegen China abgesetzt habe, hätten die Börsen weltweit mit Kursrückgängen reagiert. Daher sei der DAX gestern auch sehr schwach mit 12.171 Punkten in die neue Woche gestartet. Allerdings hätten die Käufer nach einem Tagestief bei 12.135 Punkten den Index sukzessive nach oben ziehen können. Es sei sogar fast wieder die 12.300 Punkte-Marke zurückerobert worden. Der Tagesschlusskurs habe knapp unter dem Tageshoch bei 12.286 Punkten gelegen.