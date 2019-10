Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gestern war es endlich soweit. Die EU und Großbritannien konnten sich auf einen Brexit-Deal verständigen, berichten die Analysten der Helaba.Dem Handelsstreit zwischen den USA und China sei gestern etwas weniger Aufmerksamkeit zuteil geworden. Heute Morgen sei bekannt geworden, dass sich Chinas Wirtschaftswachstum auf den niedrigsten Wert seit 30 Jahren abgeschwächt habe. Ab heute würden auch US-Strafzölle auf zahlreiche Produkte aus Europa in Kraft treten. Dadurch würden EU-Importe um 25 Prozent teurer. In den USA setze sich die US-Berichtssaison fort.Zuletzt habe der Widerstand bei 12.688 Zählern beim DAX im Fokus gestanden. Gestern sei es dem DAX auf Schlusskursbasis erneut nicht gelungen, oberhalb dieser auch in der Vergangenheit umkämpften Marke zu schließen. In der Regel werde unterstellt, dass ein Ausbruch umso unwahrscheinlicher werde, umso länger der Widerstand nicht durchbrochen werden könne. Demgegenüber wäre das gestern markierte neue Mehrjahreshoch auf der Habenseite zu verbuchen. Allerdings sei eine Tageskerze in Form eines "Gravestone Doji" ausgebildet worden. Dieser Doji gelte als Vorbote einer Wendeformation, insbesondere wenn heute eine Abwärtskerze folge. Insofern werde sich in den nächsten Tagen zeigen, wie nachhaltig der Aufwärtsimpuls tatsächlich gewesen sei, zumal der DAX auch an der Begrenzung eines linearen Regressionskanals (12.706) und einer Strukturprojektion (12.744) gescheitert sei. Die Expansionsmarke bei 12.760 Punkten sei intraday ebenfalls "abgearbeitet" worden. (18.10.2019/ac/a/m)