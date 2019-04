Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzte gestern die am Mittwoch gestartete Zwischenkorrektur weiter fort und setzte am Nachmittag scharf an die Hochs der letzten Woche und die alte Trendkanaloberkante zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Von dort aus sei er wieder nach oben gezogen worden.



Nachdem der gestrige Handel vollständig innerhalb der Handelsspanne vom Mittwoch stattgefunden habe ("Inside Day"), würde ein Ausbruch aus diesem Preisbereich neue Handelssignale liefern. Nach wie vor hätten die Bullen Chancen auf eine Rallyfortsetzung, sofern es wieder über 12.300 und dann über das Jahreshoch bei 12.350 geht. Bei 12.458 Punkten liege dann das nächste Ziel. Unterhalb von 12.220 entstünden kleine Verkaufssignale für eine Abwärtskorrektur bis 12.185 oder 12.100 bis 12.110. (26.04.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >