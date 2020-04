Ausblick: Der DAX bewege sich aktuell nach der starken Bärenmarktrally seitwärts. Solange der 50er EMA nicht erobert werden könne, sei im weiteren Verlauf mit wieder fallenden Kursen zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX bilde ein bearishes Dreifachtopp und drehe in der Folge wieder nach unten ab. Die erste Anlaufmarke dürfte dann das offene Gap bei 10.097 Punkten sein. Gehe es tiefer, dürfte die psychologisch wichtige Marke von 10.000 Punkten folgen. Darunter dürfte sich die Abwärtsdynamik wieder verstärken und das zweite offene Gap bei 9.626 Punkten angelaufen werden. Das tiefste offene Gap im Tageschart befinde sich bei 9.071 Punkten. Sollten die Bären den DAX unter 9.000 Punkte drücken, wäre mit einem Rücklauf zum Verlaufstief bei 8.255 Punkten zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die aktuelle Seitwärtsbewegung als Sprungbrett für einen Ausbruch über den 50er EMA nutzen. Gelinge dies, dürfte die Aufwärtsdynamik zunehmen und ein Hochlauf bis zum massiven Widerstand bei 10.900/11.000 Punkten folgen. (28.04.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Verlaufstief vom 16. März bei 8.255 Punkten in einer kräftigen Bärenmarktrally, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Unter Ausbildung mehrerer Gaps habe der DAX bis zum 14. April auf 10.820 Punkte hochlaufen können. Ein weiterer Hochlauf sei bisher am 50er EMA gescheitert, der aktuell im Bereich von 10.800 Punkten verlaufe. Erst wenn dieser 50er EMA von den Bullen erobert werden könne, würde sich die Lage für den DAX deutlich aufhellen. Allerdings befinde sich der Index aktuell in einer Seitwärtsbewegung mit fallenden Hochpunkten. Dem Verlaufshoch bei 10.820 Punkten sei ein tieferes Verlaufshoch bei 10.756 Punkten am 17. April gefolgt, sowie ein möglicherweise ein drittes Verlaufshoch am Vortag bei 10.660 Punkten. Vorbörslich notiere der DAX am Dienstagmorgen wieder deutlich tiefer. Es könnte sich ein bearishes Dreifachtopp entwickeln.