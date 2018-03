Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der aktuelle Hauptanteil der Abwärtsstrecke beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist nach doppelt herleitbarer 161% Berechnung am Ziel, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Berechnungen hätten in der Maximalvariante, 1) auf DAX 11.899, 2) auf DAX 11.872 verwiesen. Beides sei erreicht worden! Die Alternation habe also beide Male die volle Maximalausdehnung von 161% bestimmter Vorgängerstrecken umgefasst, die Bärenkraft sei also recht dominant ausgeprägt gewesen DAX in heftiger Verkaufsspirale.



Da der DAX mit dem Tief 11.759 schon Unterschuss unter das theoretische Maximalziel 11.899/11.872 gehabt habe, sei eine mehrtägige Konsolidierungs-"Welle" aufwärts prinzipiell überfällig. Falls der Prozess unmittelbar beginne, wäre der Bereich 11.991/12.063 das Ziel. Unterhalb von 11.919 liege heute zuvor aber zweifelsfrei noch ein Abwärtstrend vor. Erst über 11.919 gebe es Indizien für länger andauernde Anstiege zu den genannten Zielen 11.191 und 12.063. Von 11.991/12.063 würde der DAX dann abermals mindestens noch auf ein weiteres Tief unterhalb des aktuellen Monatstiefs, z.B. bis 11.730/11.725 nachgeben. Ein bullisches Stabilisierungssignal wäre der Anstieg über 12.160. (26.03.2018/ac/a/m)