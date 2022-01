Mit dem gut einprozentigen Rückgang auf zeitweise 16.018 Punkte habe der DAX seinen steilen Aufwärtstrend verlassen, der am 20. Dezember begonnen habe. Zwischen dem Tief vom Mittwoch (16.220) und dem heutigen Hoch (bislang 16.137) habe sich ein kleines Gap gebildet, das wieder geschlossen werde irgendwann.



Rein charttechnisch betrachtet habe der DAX nun Abwärtspotenzial Richtung 15.800 Punkten. In dem Bereich habe der Leitindex mehrfach gedreht. Zudem verlaufe dort aktuell auch der gleitende 50-Tage-Durchschnitt.



Sollte der DAX in den kommenden Tagen oder Wochen diese Unterstützungszone unterschreiten, entstünde weiteres Korrekturpotenzial bis zum GD200, der bei 15.567 DAX-Zählern verlaufe.



Mit dem Verlassen des kurzfristigen Aufwärtstrends dürfte der DAX in den kommenden Wochen zwischen dem bisherigen Allzeithoch und der 15.800-Punkte-Marke schwanken. Nach einem Rutsch darunter stände die ansteigende 200-Tage-Linie bei etwa 15.570 zur Disposition. Vom aktuellen DAX-Stand bei 16.075 Punkten ergäbe sich rechnerisch also noch ein technisches Abwärtspotenzial von gut drei Prozent.



Fazit: Für längerfristig orientierte Aktienanleger bestehe derzeit kein Handlungsbedarf. Zumal auf niedrigerem Niveau erneut Aktien-Käufe aufkommen dürften, die den DAX stabilisieren würden. Im eingetrübten Umfeld dürfte Stock-Picking noch wichtiger als bisher werden. DER AKTIONÄR bringe jede Woche die aussichtsreichsten Papiere. (06.01.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vorab: Grund zu großer Besorgnis besteht beim Deutschen Aktienindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nicht, so Martin Mrowka vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Charttechnisch trübe sich das Bild zwar ein wenig ein. Doch die zuletzt gute Stimmung bekomme mit der Furcht vor einer restriktiveren Geldpolitik in den USA lediglich einen Dämpfer. Die Party könnte etwas schwankungsreicher noch weitergehen.Am gestrigen Mittwoch habe der DAX sein Verlaufsrekordhoch von Mitte November bei 16.290 Zählern bis auf fünf Punkte nochmals fast erreicht. Zum Xetra-Schluss sei dann aber doch ein Rekord geblieben: Mit 16.271 Punkten habe der DAX so hoch wie noch nie geschlossen.