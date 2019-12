Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der FDAX hatte bei 13.450 ein zufriedenstellendes Ziel erreicht und pausiert seitdem, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



"Das war's für 2019", habe es mehrfach schon seit Anfang der Woche geheißen. Inzwischen habe sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) von 13.450 bis 13.140 zurückgebildet. Der FDAX werde in Position gebracht für den Dezemberverfall am heutigen Freitag, wobei man bisher den Eindruck haben müsse, dass Richtung 13.200 orientiert werde.



Der DAX-Unterstützungsbereich 13.190/13.170/13.156 dürfte nur in seltenen Fällen ohne Gegenwehr aufgegeben werden. Grund dafür seien die Chartparameter und 10.000 Erfahrungswerte zu ähnlichen Gelegenheiten. Ab 13.190/13.170/13.156 gebe es neue Anstiegschancen, insbesondere nach dem heutigen Verfallstermin. DAX Unterstützungen würden heute bei 13.194/13.190 warten. DAX-Widerstände würden sich bei 13.230 und 13.250 in den Weg stellen. Mehr als 13.450/13.500 sei kaum drin bis zum Jahresschluss. Die 12-monatige Aufwärtstrendkanalbegrenzung behindere das Weiterkommen. (20.12.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >