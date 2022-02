Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Ende klar geschwächt zeigte sich der DAX zum Wochenauftakt und gab um 2,1% auf 14.731 Punkte nach, so die Analysten der Helaba.Insbesondere sich zuspitzende Entwicklungen in der Ukraine/Russland hätten nach freundlichem Start für Abgabedruck gesorgt und so sei die Unterstützungszone bei 14.818/15.000 Punkten durchbrochen worden. Mit dem neuen Tief (14.617) werde deutlich, dass der DAX aus technischer Sicht fortgesetzt mit Risiken behaftet sei und der Abwärtsimpuls seit Anfang Januar intakt sei. Deutlich beschleunigte Kursverluste seien möglich und Kurse unter 14.000 sollten ins Kalkül gezogen werden. Erste Indikationen würden den DAX deutlich im Minus eröffnen sehen. (22.02.2022/ac/a/m)