Ausblick für den heutigen Handelstag:



Der DAX sei heute bei 13.206 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 12 Punkt unter dem TS/WS von Freitagabend, aber 29 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Freitagmorgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 13.210 Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so wären die 13.222/24, die 13.232/34 und dann die 13.245/47 Punkte bzw. das TH von Freitag die ersten Anlaufziele auf der Oberseite. Könne sich der DAX heute über die 13.253 Punkte schieben, so wären die 13.267/69, die 13.277/79 und dann die 13.289/91 Punkte die nächsten Anlaufziele. Über der 13.289/91 Punkte-Marke könnte der DAX dann die 13.299/302, die 13.307/09 und dann die 13.318/20 Punkte anlaufen. Bei dynamischen Aufwärtsimpulsen wäre auch ein Erreichen der 13.333/35, der 13.344/46 und der 13.355/58 Punkte denkbar.



Könne sich der DAX heute nicht über der 13.210 Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer die 13.195/93, die 13.183/81 bzw. das TT von Freitag erreichen. Komme es im Bereich der 13.172 Punkte zu keinen Stabilisierungen, wären weitere Abgaben denkbar, die die 13.160/58, die 13.149/47 bzw. die 13.130/28 Punkte erreichen könnten. Könne sich der DAX bei 13.130/28 Punkten nicht stabilisieren, könnten sich die Abgaben ausweiten und die 13.119/17, die 13.103/00 und die 13.090/88 bzw. die 13.074/72 Punkte erreichen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 13.220/40 als auch bei 13.255/79/90 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 13.329/34 als auch bei 13.505 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 13.179/66/35/08 als auch bei 13.030/18 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.991/34 als auch bei 12.894/51 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



13.247 (13.277) bis 13.181 (13.149) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (30.10.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Freitagmorgen bei 13.177 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Mit Aufnahme des Xetra-Handels sei zunächst das TT ausgebildet worden. Von hier aus sei es dann in dynamischen Impulsen über die 13.200 Punkte-Marke gegangen. Der Index habe bei 13.253 Punkten ein neues ATH markiert. Am Nachmittag sei es dann noch einmal kurz unter die 13.200 Punkte gegangen, die Bullen hätten aber dafür gesorgt, dass es sowohl zu einem Xetra-Schluss als auch zu einem WS über der 13.200 Punkte-Marke gekommen sei.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite die Erwartung, dass der DAX mit dem Überschreiten der 13.245/47 Punkte-Marke weiter bis an die 13.261/63 Punkte laufen könnte. Die 13.247 Punkte seien überwunden worden, das nächste Anlaufziel aber sei vergleichsweise deutlich verfehlt worden. Das Setup habe damit auf der Oberseite nicht gegriffen. Die Rücksetzer seien nicht unter die 13.170 Punkte gegangen, die Anlaufziele auf der Unterseite seien damit nicht angelaufen worden.TH: 13.253 (Vortag: 13.178)/ TT: 13.172 (Vortag: 12.940)/ Xetra-Schluss: 13.218 (Vortag: 13.132)/ Range: 81 Pkte (Vortag: 238 Pkte)Abgleich der Range (erwartet/Ist) Hoch: 13.247/13.253/ Tief: 13.152/13.172Der DAX habe sich am Donnerstag bzw. am Freitag der letzten Handelswoche deutlich Luft nach oben geschaffen. Nachdem es Wochen in einer engen Range seitwärts gegangen sei, habe der Index jetzt den Befreiungsschlag landen können. Auf der Oberseite seien die Anlaufziel das ATH und dann natürlich die 13.300 bzw. die 13.400 Punkte. Ebenso wären noch die 13.580/600 Punkte ein weiteres Anlaufziel auf der Oberseite. Rücksetzer könnten bis 13.070/50 Punkte gehen. Bereits hier bestünden gute Chancen auf Erholung. Bei dynamischen Abgaben könnten sogar die 13.020/13.000 Punkte erreicht werden, ohne dass dies das Chartbild trüben würde. Erst ein TS unter der 13.000 Punkte-Marke mit einer Bestätigung am Folgetag würde das Chartbild eintrüben.