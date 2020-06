Der Nikkei-225 notiere weiter im Aufwärtstrend: 23.123 Punkte (+1,13%).



Beim Chipkonzern Broadcom sei der Umsatz in Q2 (03.05.) stärker als erwartet um 4% auf 5,74 Mrd. USD gestiegen. Grund sei eine erhöhte Chipnachfrage durch die zunehmende Heimarbeit in der Corona-Krise gewesen. Mit einer Umsatzprognose für das laufende Quartal von 5,75 Mrd. USD (+/-150 Mio. USD) habe das Unternehmen hingegen leicht enttäuscht.



Der japanische Industriekonzern Toshiba habe im GJ 2019/20 (31.03.) einen Rückgang der Erlöse um 303,6 Mrd. JPY auf 3.390 Mrd. JPY hinnehmen müssen. Das operative Ergebnis sei dagegen auf 130,5 (95,1) Mrd. JPY gestiegen. Für das lfd. GJ 2020/21 rechne der Konzern mit einem Gewinnrückgang auf 110 Mrd. JPY, was u.a. im Zusammenhang mit der Corona-Krise stehe.



Die Entscheidung, die Anleihekäufe deutlich aufzustocken, habe nachgewirkt und den Euro zunächst steigen lassen. Gute US-Arbeitsmarktdaten hätten am Nachmittag die Tendenz umgekehrt und am Ende für Abgaben bei der Gemeinschaftswährung gesorgt.



Die Hoffnung auf eine Verlängerung der vereinbarten Förderkürzungen habe die Ölpreise angetrieben. Die deutlich besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten und die allgemein positive Grundstimmung an den Aktienmärkten hätten den Goldpreis am Freitag belastet. (08.06.2020/ac/a/m)







Die weitere Aufstockung des Anleihen-Notkaufprogramms der EZB hat die Kurse am deutschen Aktienmarkt ( DAX +3,36%, MDAX +1,64%, TecDAX +0,13%) erneut nach oben getrieben, so die Analysten der Nord LB.Die besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten hätten am Nachmittag zusätzlich geholfen. Daimler und Continental hätten sich den Platz an der Sonne geteilt und würden jeweils um 7,64% zulegen. Bankaktien seien erneut freundlich gewesen. Kein Wunder, würden sie doch von der guten Börsenstimmung und den vielen Hilfspaketen der Regierungen und Zentralbanken profitieren. Deutsche Bank habe 4,7% gewonnen, für die Commerzbank sei es in der zweiten Liga sogar um 11,4% nach oben gegangen.Die so nicht für möglich geglaubte positive Entwicklung am US-Arbeitsmarkt ( Dow Jones +3,15%, S&P-500 +2,62%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +2,06%) habe die Kurse an der Wall Street beflügelt. Die Zahlen von Broadcom seien gut bei den Investoren angekommen. Die Aktie sei um 2,66% gestiegen. Boeing seien mit +11,46% im extremen Steigflug gewesen und hätten u.a. von der Hoffnung auf weitere Schritte zurück zur Normalität in der Corona-Krise profitiert. Das 737 MAX-Debakel sei hierbei wohl ausgeblendet geblieben.