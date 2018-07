Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die gestrige DAX -Schwankungsbreite verblieb innerhalb des Pendants des Vortages, sodass auf Tagesbasis letztlich ein sog. "inside day" zu Buche steht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Da die gestrige Tageskerze gleichzeitig einen kleinen Kerzenkörper aufweise, könnten Anleger aktuell von einer gewissen Unsicherheit ausgehen. Deshalb möchten die Analysten heute auf die grundsätzliche Marktverfassung eingehen. Regelmäßig würden sie die 110 HDAX-Titel nach den Kriterien Momentum, 200-Tage-Linie und Relative Stärke nach Levy durchleuchten. Gemessen an den objektiv überprüfbaren Indikatoren würden sich - je nach Maßstab - nur noch zwischen 41% und 45% aller HDAX-Werte in einem Aufwärtstrend befinden. Von einer breitangelegten, von der Mehrzahl der Papiere getragenen, Haussephase könne mittlerweile nicht mehr gesprochen werden. Im Vergleich zur Situation zu Jahresbeginn, als noch gut zwei Drittel aller HDAX-Titel sich in einem idealtypischen Aufwärtstrend befunden hätten, habe sich die Ausgangslage also deutlich eingetrübt. Der Grad an Selektivität nehme definitiv zu. In der Vergangenheit sei dieses Verhaltensmuster oftmals in der Spätphase einer Hausse festzustellen gewesen. (13.07.2018/ac/a/m)