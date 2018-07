Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den letzten Tagen hatten wir immer wieder die Bedeutung der Widerstandszone aus dem ehemaligen Aufwärtstrend seit Februar (akt. bei 12.734 Punkten), der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.769 Punkten) sowie der Abwärtskurslücke von Mitte Juni für den DAX hervorgehoben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Gestern sei dem Aktienbarometer nun der Sprung über diese Hürden gelungen. Für ein Ausrufezeichen sorge dabei die Tatsache, dass dieser Befreiungsschlag per Aufwärtsgap (12.695 zu 12.702 Punkte) vollzogen worden sei. Unter dem Strich liege also ein charttechnischer Ausbruch vor. Begünstigt werde dieser durch den trendfolgenden MACD, aber auch durch die charttechnische Situation beim Dow Jones . Die Abwärtskurslücke vom 18. Juni (obere Gapkante bei 13.011 Punkten) stecke nun den nächsten Widerstand ab, ehe die Hochs von Mai/Juni bei 13.170/13.204 Punkten wieder auf die Agenda rücken würden. Trotz der "verhaltenen" Saisonalität hätten sich die deutschen "blue chips" derzeit also eine gute Ausgangslage erarbeitet. Um diese Steilvorlage nicht zu gefährden, könnten Investoren das gestrige Gap als Stopp heranziehen. Eine solche Absicherung gewährleiste ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis, was im Übrigen typisch für solche Ausbruchssituationen sei. (27.07.2018/ac/a/m)