Ausblick: Die Bullen müssten nun Worten Taten folgen lassen. Ewig werde sich das Seitwärtsspiel nicht aufrechterhalten lassen. Dennoch hätten sie weiter alle Chancen für einen nachhaltigen Ausbruch.



Die Long-Szenarien: Oberhalb von 11.566 Punkten sei weiterhin mit einem Anstieg bis 11.676 und 11.726 Punkte zu rechnen. Dort dürften die Bären wieder aktiv werden und eine Korrektur auslösen. Ein Ausbruch über 11.726 Punkte hätte dagegen die Ausweitung des Anstiegs bis 11.800 und 11.865 Punkte zur Folge. Oberhalb dieses Widerstands könnte der Index sogar bis 11.950 Punkte haussieren.



Die Short-Szenarien: Ein Rückfall unter 11.566 Punkte wäre aktuell zwar ein Zeichen von kurzfristiger Schwäche, dürfte jedoch im Bereich von 11.430 Punkten wieder aufgefangen werden. Könnten die Marke und das Korrekturtief bei 11.405 Punkten dagegen nicht für einen weiteren Anstieg genutzt werden, dürfte der DAX unter Druck geraten und bis 11.244 Punkte fallen. Darunter wäre ein kleines Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 11.150 Punkten aktiv. (15.03.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem Ausbruch über das Zwischenhoch bei 11.371 Punkten und dem anschließenden Anstieg über die Barriere bei 11.430 Punkten stieg der DAX in den letzten Wochen bis 11.676 Punkte an, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seit diesem Hoch habe sich eine Korrektur etabliert, die tendenziell seitwärts verlaufen sei und damit für die Käuferseite spreche. Zwar sei der Index in der vergangenen Woche kurzzeitig auf die Unterstützung bei 11.430 Punkten abgesackt, doch habe er sich zuletzt deutlich von der Marke lösen können. Im gestrigen Handel sei den Bullen bereits der erneute Anstieg über den Widerstand bei 11.566 Punkten gelungen. Damit hätten sie sich in eine gute Ausgangsposition für einen Angriff auf die zentrale Barriere bei 11.726 Punkten gebracht.