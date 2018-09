Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Häufig ist zu beobachten, dass der DAX nach einem großen Verfalltermin schwächere Notierungen aufweist, so die Analysten der Helaba. Wirecard auf das Parkett gelegt. Um 2,33% sei es für das Papier nach oben gegangen. Insgesamt habe sich der ifo-Geschäftsklimaindex, die Unternehmensstimmung habe sich nur leicht abgekühlt und erneut positiv überrascht, als hilfreich erwiesen, während der wieder in den Fokus rückende Zollstreit als Bremsfaktor gewirkt habe. Zunehmend stehe die Frage im Raum, inwieweit sich die Zölle möglicherweise negativ auf die Unternehmensgewinne auswirken würden bzw. bereits ausgewirkt hätten. Informationen dazu werde ab Mitte Oktober die dann an Fahrt aufnehmende Berichtssaison liefern. Das Thema Handelsstreit scheine den Märkten länger erhalten zu bleiben, als es ihnen lieb sein könne. Ein Kompromiss in dem Konflikt sei nicht in Sicht.CharttechnikBereits gestern hätten die Analysten an dieser Stelle auf die große Menge von Widerständen hingewiesen, mit welchen der DAX aktuell zu kämpfen habe. Zu nennen seien u.a. eine Fibonacci-Ableitung (12.401), die 55-Tageslinie (12.421), die Begrenzung der Ichimoku-Wolke (12.460), der 144er Tenkan (12.465), der 200-Tage-EMA (12.511) und die 100-Tagesinie (12.564). Allein durch diese, nicht vollständige Aufzählung, der teilweise als sehr markant einzustufenden Hürden werde deutlich, was für eine schwere Aufgabe vor dem DAX liegen würde, um diese zu überwinden. Ob es zu einem derartigen Versuch überhaupt kommen werde, sei fraglich. Ein "Island Reversal" habe gerade noch vermieden werden können, dennoch seien Anzeichen einer oberen Wendeformation klar zu erkennen. (25.09.2018/ac/a/m)