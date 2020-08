Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einer volatilen trendlosen Woche zeigte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern kämpferisch, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Könnten Anleger diese Vorlage heute nutzen, dürfte der DAX einen freundlichen Wochenschluss erleben. Komme es allerdings im Tagesverlauf zu stärkeren Verkäufen, so stünden die Vorzeichen für nächste Woche unter keinem guten Stern.



Könnten Anleger diese Vorlage heute nutzen und die Unterstützung weiter halten, so könnte zum Wochenschluss ein bullischer Konter eingeleitet werden und die 12.935 Punkte dürften angelaufen werden. Im extrem bullischen Fall wären darüber hinaus 13.101 Punkte möglich. Alternativ wären Verluste bis maximal 12.730 Punkte im Sinne einer Bärenfalle hinnehmbar. Falle der DAX jedoch unter 12.762 und auch unter 12.730 Punkte, so gelte der Support als endgültig gebrochen. Bärische Setups mit Zielen bei 12.649 und 12.519 Punkten müssten in diesem Fall präferiert werden. (21.08.2020/ac/a/m)



