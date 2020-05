Ausblick: Die Bullen hätten mit der gestrigen Tageskerze die bearishe Situation wieder etwas entschärfen können. Doch die Lage bleibe im kurzfristigen Zeitfenster angespannt. Das Tauziehen zwischen Bären und Bullen könnte sich in die Länge ziehen.



Die Long-Szenarien: Bleibe der DAX über dem Wochentief von 10.426 Punkten, sei mit einem Gap-Close bei 10.860 Punkten zu rechnen. Ein Anstieg über die 11.000 Punkte-Marke sei allerdings schwer vorstellbar, denn bei 10.800 Punkten befinde sich ein massives Widerstandsband.



Die Short-Szenarien: Ein Rückfall unter die 10.400 Punkte-Marke wäre ein negatives Zeichen. Ein frisches Verkaufssignal würde allerdings erst unter 10.200 Punkten entstehen. Nach diesem neuen Handelssignal wäre ein Rückfall bis 9.500 Punkte möglich. Auf diesem Kursniveau befinde sich weiterhin ein großes offenes Gap aus dem April. (06.05.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Wochenauftakt war geprägt durch größere Gewinnmitnahmen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch gestern habe der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) diese Verluste teilweise wieder ausgleichen können. Schon in der Eröffnungsphase hätten die Käufer aufs Tempo gedrückt. Kurzfristig habe der Index diese Gewinne im weiteren Handelsverlauf wieder abgegeben. Doch am Nachmittag hätten die Käufer wieder das Ruder an sich reißen und ein neues Tageshoch ausbilden können. Bis zur Schlussglocke sei der Index sukzessive angestiegen. Dabei sei die 10.700 Punkte-Marke wieder auf Tagesschlusskursbasis überwunden worden. Durch diesen Anstieg sei allerdings noch nicht das Wochenauftakt-Gap geschlossen worden. Um dieses zu schließen, wären Kurse um 10.860 Punkte nötig.