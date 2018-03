Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) scheiterte gestern um 17:00 Uhr erneut bei Widerständen in Höhe von 12.500, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das Ziel 12.650 habe um 17:00 Uhr aufgegeben werden müssen. Daraufhin sei der X-DAX (ISIN: DE000A0C4CA0, WKN: A0C4CA) am Abend noch bis 12.364 gefallen.



Stundenkerzenchart: Der DAX beginne heute unter der Abrisskante (Verkaufslinie) 12.420. Kleinere Erholungen seien erst einmal nur auf das DAX Level 12.395/12.420 zu setzen, höher kaum. Unter 12.420 bzw. unter 12.460 gehe es heute direkt weiter abwärts. Ziele seien ableitbar bei 12.285, 12.230 und 12.165. Alternative Stundenkerzenchart: Nur nach Stundenschluss über 12.515 verschaffe sich der DAX nochmals "Luft" und die Chance, bis 12.600 oder 12.640/12.650 zu steigen. Tageskerzenchart: Insgesamt sei der DAX seit 09.02. in einer bärischen Flagge gelaufen, die in vielen Fällen bald neue Jahrestiefs unter 12.000 nach sich ziehe. Alternative: Zur Stabilisierung sei ein Tagesschluss über 13.000 nötig. (01.03.2018/ac/a/m)