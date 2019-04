Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kippte gestern zunächst leicht zurück bis an die Konsolidierungstiefs von Donnerstagnachmittag und startete von dort aus eine Aufwärtswelle auf neue Jahreshochs bei 12.252 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Bullenmodus dauere an.



Die potenzielle Abwärtstrendlinie bei 12.292 liege in greifbarer Nähe und könnte weiterhin erreicht werden. Von dort aus oder mit schwachem Start auch direkt könnte dann eine Abwärtskorrektur eingeleitet werden, der Trigger für die Bären liege bei 12.180. Unterhalb dieser Marke wären Abgaben bis 12.107 oder 12.030 möglich. Mit einem nachhaltigen Ausbruch über 12.300 Punkte wären im starken Bullentrend weiter steigende Kurse bis 12.458 Punkte denkbar. (24.04.2019/ac/a/m)

