Die Berichtssaison nehme ab der kommenden Woche, insbesondere in den USA, Fahrt auf. Darüber hinaus stehe die Frage im Raum, inwieweit die Eingriffe der Zentralbanken und Regierungen erfolgreich gewesen seien. Die Währungshüter hätten beispielsweise Italien mit umfangreichen Anleihekäufen unterstützen müssen. Insgesamt habe das Eurosystem im März Schuldtitel der Euro-Länder mit einem Brutto-Volumen von rund 37 Milliarden Euro erworben. Bezogen auf den Gesamtmarkt, hätten gestern 658 Gewinnern 180 Verlierer gegenübergestanden. In den USA stünden u.a. die Zahlen von Delta Airlines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) zur Veröffentlichung an.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) werde heute etwas schwächer in den Handel starten, nachdem der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) gestern einen zwischenzeitlichen Gewinn von 983 Punkten wieder vollständig abgegeben habe.



Der laufende Aufwärtsimpuls sei prozentual beeindruckend, allerdings werde diese Bewegung von widersprüchlichen Signalen, insbesondere von einem steigenden VDAX und deutlich unterdurchschnittlichen Handelsumsätzen begleitet. Spannend sei zudem, dass gestern einerseits die vom 11. auf den 12. März entstandene Kurslücke geschlossen und andererseits eine Tageskerze in Form eines "Spinning Tops" ausgebildet worden sei. Lohnenswert erscheine der Blick auf die Ausdehnungsmuster vergangener Bärenmarktrallyes. Bis zum Jahr 1929 zurückgehend sei es immer wieder zu Rallyes gekommen, welche mit einem Umfang von rund 30 Prozent Kurssteigerung einhergegangen seien. In sieben Fällen seien die Kurse im Anschluss so deutlich gefallen, dass neue Lows gefolgt seien.



Aktuell habe der DAX ausgehend vom Tief bei 8.255 Zählern eine vergleichbare Kursstrecke zurückgelegt. Nicht zuletzt deshalb würden die kommenden Tage und Wochen aus charttechnischer Sicht versprechen, sehr spannend zu werden. Unterstützungen seien bei 10.269, 10.252, 10.169 (144-Wochen-Regressionskanal), 9.957 (55-Tage-Moving-Adaptive) und 9.855 (200er Extension) zu finden. Auf der Oberseite würden die Marken bei 10.314 (Struktur), 10.371 (Retracement), 10.380 (Gap) und der Cluster bei 10.563/10.569 als Widerstände wirken. (08.04.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Kursausschläge an der Börse bescheren den Marktteilnehmern ein wahres Wechselbad der Gefühle, berichten die Analysten der Helaba.Von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt sei alles dabei. Auf den Kurssturz von mehr als 40 Prozent sei die derzeit laufende Bärenmarktrallye mit einem Plus von 28,5 Prozent gefolgt. Die Börse nehme zukünftige Entwicklungen vorweg, laute eine Regel. Häufig sei diese zutreffend, in der Vergangenheit würden sich aber ausreichend Beispiele finden, die zeigen würden, dass dabei auch Irrwege eingeschlagen worden seien, insbesondere wenn der Fokus zu sehr auf ein dominierendes Thema gerichtet worden sei. Könne sich ähnliches mit Blick auf die Corona-Krise wiederholen? Angesichts der sich erfreulicherweise abschwächenden Corona-Neuinfektions- und Todesfallzahlen und der in einigen Ländern gelockerten Ausgangsbeschränkungen habe sich das Sentiment deutlich verbessert. Wie lange dies der Fall sein werde, bleibe jedoch abzuwarten. Denn die durch die Krise verursachten Spuren würden in Teilen bereits in den Q1-Ergebnissen der Unternehmen sichtbar werden, was anhand einer Reihe von Gewinnwarnungen zu sehen sei.