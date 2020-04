Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte sich gestern schwach und befand sich den ganzen Tag über in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei habe der deutsche Leitindex bis an das alte 2018er Tief bei 10.280 Punkte zurückgesetzt. Für heute kündige sich eine leicht behauptete Handelseröffnung an.



Ausgehend vom zentralen Support aus altem Ausbruchslevel, Aufwärtstrendlinie und gleitenden Durchschnittslinien im Stundenchart könnten die Bullen nochmals ihr Glück versuchen. Eine Kurserholung wäre heute möglich. Bei 10.550 bis 10.590 läge das Idealziel einer Erholung. Gehe es darüber hinaus, wären weiter steigende Notierungen bis 10.820 und darüber hinaus bis ans Zusatzziel des EMA50 im Tageschart und dem unteren Ende des großen Gaps zwischen grob 11.000 und 11.460 Punkten. (16.04.2020/ac/a/m)



