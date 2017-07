Der DAX sei heute morgen bei 12.648 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er starte damit 9 Punkte unter dem TS von gestern Abend und 18 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 12.640-Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.655/57, die 12.665/67 und dann das TH von gestern zu erreichen und zu bestätigen. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Anlaufbereiche wären die 12.684/86, die 12.696/98 und dann die 12.703/05 Punkte. Über der 12.705 Punkte wäre der Weg an die 12.711/13, die 12.725/27 und an die 12.738/41 Punkte frei. Könne sich der DAX heute über die 12.741 Punkte schieben, so wären die 12.752/55, die 12.766/68 und die 12.785/88 Punkte die weiteren Anlaufziele. Die Experten würden heute jedoch nicht davon ausgehen, dass es zu nachhaltigen Notierungen über der 12.788-Punkte-Marke komme.



Könne der DAX sich heute nicht über der 12.640-Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die bis 12.640/38, 12.628/26 Punkte und dann weiter bis zum TT von gestern gehen könnten. Würden hier Erholungen ausbleiben, so könnte der DAX dann die 12.604/00, die 12.590/88 und dann die 12.572/70 Punkte erreichen. Unter der 12.570-Punkte-Marke wären die Anlaufbereiche bei 12.552/50, bei 12.537/35 und dann bei 12.525/20 Punkte zu suchen. Rutsche der DAX unter die 12.520 Punkte, so könnten sich weitere Rücksetzer einstellen, die bis 12.505/00 und dann bis 12.490/85 Punkte gehen könnten. Spätestens hier sollten sich die Notierungen erholen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.654/60/67/71/87 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.703/11/27/77 als auch bei 12.813 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.600 als auch bei 12.586/46/23/06 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.481/73/59/46 als auch bei 12.383 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.677 (12.727) bis 12.590 (12.520) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (14.07.2017/ac/a/m)

Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern morgen bei 12.666 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Bereits vorbörslich habe der Index etwas nachgegeben. Mit Aufnahme des Xetra-Handels habe er dann sein TT markiert und sei von hier aus dann sukzessive an das TH bei 12.677 Punkten gestiegen. Diese Bewegung sei im Nachgang wieder abverkauft worden und der DAX habe nach einer Zwischenerholung fast bis an das TT zurückgesetzt. Im späteren Handel hätten die Notierungen jedoch wieder angezogen und die Bullen für einen positiven Tagesschluss gesorgt. Nachbörslich sei es dann noch etwas weiter nach Norden gegangen. Der DAX sei bei 12.657 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.655 Punkte weiter bis in den Bereich der 12.684/86 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei jedoch nicht ganz erreicht worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.628/26 Punkte gegangen und könnten dann weiter bis 12.610/08 Punkte laufen. Dieses Anlaufziel sei um 1 Punkt verfehlt worden. Das Setup habe hier wesentlich besser gegriffen.Chartcheck:Der DAX habe gestern den Anstieg vom Vortag konsolidiert. Die Range sei die geringste seit 24.05.2017 gewesen. Der Index habe sich über der 20-Tage-Line geschoben, (im Daily), was positiv zu interpretieren sei. Die Bullen sollten jetzt einen TS unter der 12.590-Punkte-Marke verhindern. Gelinge es dem DAX heute die 12.725/30 Punkte zu erreichen und einen TS über dieser Marke zu formatieren, so wäre dies auf jeden Fall bullisch zu interpretieren. Dann könnten in den nächsten Wochen die 12.840/ATH und auch die 13.000 Punkte erreichbar sein. Dann könnte sich die Aufwärtsbewegung in der nächsten Woche weiter fortsetzen. Auf der anderen Seite seien die amerikanischen Indic es, mit Ausnahme des NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN A0AE1X), alle knapp an ihren historischen Hochs. Somit werde nicht allzuviel Unterstützung von dieser Seite zu erwarten sein. Sollte es heute unter die 12.590 Punkte gehen, könnten die Rücksetzer bis 12.490/85 laufen. Hier bestünden dann gute Chancen der Stabilisierung. Ein TS unter 12.480 Punkten hätte aber bärischen Charakter.Ausblick für den heutigen Handelstag: