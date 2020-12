Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wurde gestern nach einem schwachen Start deutlich gekauft, in der Folge kletterte er über die Hochs der Vorwochen und beinahe bis an das offene Gap bei 13.460 bis 13.500 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Am Handelsende sei es dann zu einem deutlichen Abverkauf gekommen, der Index sei weit in Richtung Tagestiefs zurückgerutscht. Heute würden die Indexfutures zum Start der Vorbörse rund 100 Punkte höher notieren.



Der Ausbruch aus der mehrwöchigen Seitwärtsrange verlaufe weiterhin alles andere als idealtypisch. Zwar sei der gestrige Ansatz aufkommenden Momentums direkt wieder abgewürgt worden, doch würden die Bullen heute eine neue Chance erhalten. Ein erneuter Anlauf auf das offene Gap bei 13.460 bis 13.500 Punkten sollte folgen, darüber hinaus wäre Platz bis 13.590 - 13.600 und dann zum Allzeithoch bei 13.795. Unterhalb von 13.250 hingegen entstünden kleine Verkaufssignale für eine Abwärtskorrektur bis 13.170 - 13.200 oder 13.018 Punkte. (01.12.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >