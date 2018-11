Ausblick: Trotz aller Erholungsbemühungen scheinen den Bullen beim DAX langsam aber sicher die Kräfte zu schwinden, so die UBS-Analysten. Ein erneuter Verkaufsimpuls könnte drastische Folgen haben.



Die Short-Szenarien: Sollte der Index jetzt ein weiteres Mal unter 11.300 Punkte ausverkauft werden, wäre die Erholung beendet und der Abwärtstrend reaktiviert. In der Folge käme es zu einem Einbruch bis 11.150 Punkte. Darunter dürften die Bären die 11.051 Punkte-Marke attackieren. An dieser wichtigen Unterstützung könnte die Käuferseite wieder stabilisierend eingreifen und eine mehrtägige, dynamische Erholung starten. Werde der DAX dagegen unter die Marke gedrückt, wäre ein weiteres Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 10.850 Punkten generiert.



Die Long-Szenarien: Über die Hochpunkte der letzten Tage lasse sich eine Abwärtstrendlinie konstruieren, die den Rückgang auf der Oberseite eingrenze. Diese verlaufe aktuell bei rund 11.550 Punkten. Erst wenn der Index diesen Bereich durchbreche, könnte sich die Erholung bis 11.648 Punkte ausdehnen. An dieser Stelle wäre jedoch bereits wieder mit einem Konter der Verkäufer zu rechnen. Oberhalb von 11.648 Punkten dürfte der DAX dagegen an die 11.726 Punkte-Marke steigen. (16.11.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX Anfang November kurz vor dem Erreichen der 11.726 Punkte-Marke wieder nach Süden abgedreht war, konnte diese Gegenbewegung zunächst an der Unterstützung bei 11.430 Punkten gestoppt und eine weitere Aufwärtsbewegung initiiert werden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Allerdings sei diese bereits im Bereich von 11.600 Punkten geendet und der Index sei in der Folge auch unter die 11.430 Punkte-Marke und an den Support bei 11.300 Punkten zurückgefallen. Das auf diesem Niveau ausgebildete Doppeltief habe den Kurs auch nur kurz beflügeln können. Auch im gestrigen Handel hätten nach einem kurzzeitigen Anstieg über 11.430 Punkte wieder die Verkäufer dominiert.