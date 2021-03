Ausblick: Die Bullen hätten zwar in der letzten Woche ein neues Rekordhoch generiert. Der anschließende Kursrückgang lasse jedoch am Signal zweifeln.



Die Short-Szenarien: Bei einem Verbleib unter der Hürde bei 14.000 Punkten dürfte als nächstes der Support bei 13.875 Punkten attackiert werden. Sollte der Index unter die Marke zurückfallen, wäre bereits ein kleines Verkaufssignal aktiv und weitere Abgaben an die zentrale Unterstützungszone um 13.640 Punkte zu erwarten. Könne der Bereich von den Bärendurchbrochen werden, dürfte eine massive Verkaufswelle einsetzen, die den Index bis 13.460 Punkte und darunter bis 13.310 Punkte drücken dürfte. Selbst ein Einbruch bis 13.060 Punkte wäre in der Folge möglich.



Die Long-Szenarien: Sollte der Index dagegen in den nächsten Tagen über 14.000 Punkte ansteigen, wäre zumindest der kurzfristige Rücksetzer beendet und eine Erholung bis 14.131 Punkte möglich. Sollte die Hürde ebenfalls gebrochen werden, wäre ein Anstieg an das Rekordhoch bei 14.197 Punkten die Folge, ehe die Bären wiederzuschlagen dürften. Darüber käme es dagegen zu einer Kaufwelle bis 14.280 und 14.350 Punkte. (08.03.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Im Anschluss an die Ausbildung eines neuen Rekordhochs bei 14.131 Punkten setzte der DAX im Januar zu einer Korrektur an, die bereits bei 13.460 Punkten wieder auf Käufer traf, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit sei zugleich ein mittelfristiges Verkaufssignal verhindert und der übergeordnete Aufwärtstrend fortgeführt worden. In der Spitze habe der Index zweimal den Bereich um 14.200 Punkte erreicht, ehe es zu einer Abwärtsbewegung gekommen sei. So auch in der vergangenen Woche, als der Index vom frischen Rekordhoch bei 14.197 Punkten wieder unter die kurzfristige Aufwärtstrendlinie und eine Zwischenunterstützung bei 14.000 Punkten zurückgesetzt habe.