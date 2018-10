Ausblick: Die dynamisch anlaufende Erholung von der wichtigen Unterstützungszone ausgehend, könnte noch fortgesetzt werden. Sollte der Index aber unter die 11.430 Punkte-Marke zurückfallen, drohe ein Test des langfristigen Aufwärtstrends.



Die Long-Szenarien: Die starke Aufwärtsdynamik der Vortage biete die Chance, sich schnell den 11.865 Punkten zu nähern. Innerhalb des Trendkanals der Vorwochen wären in diesem Falle darüber hinaus auch 12.104 Punkte nochmals erreichbar. Mittelfristig bullisher werde es erst oberhalb des bei 12.350 Punkten derzeit noch verlaufenen Abwärtstrends, was mit einem Zwischenziel an der 12.458 Punkte-Marke bis zur Hürde bei 12.640 Punkten führen könnte.



Die Short-Szenarien: Falle der DAX auch unter die 11.430 Punkte-Marke zurück, könnte sich der Verkaufsdruck verschärfen. Abgaben bis zum Aufwärtstrend bei 11.050 Punkten wären in diesem Fall möglich, bevor dort die Käuferseite im Vorteil sein könnte. (17.10.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Monaten bewegte sich der DAX abwärts, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dies habe einen Rücklauf bis zur 12.104 Punkte-Marke nach sich gezogen, bevor dort der Aufwärtstrend nach oben habe hebeln können. Bis Juli 2018 hätten sich die Notierungen erholt und die 12.887 Punkte-Marke erreicht. Von diesem Niveau aus sei der DAX innerhalb eines Trendkanals aus dem längerfristigen Aufwärtstrend herausgefallen und zur 11.865 Punkte-Marke zurückgerutscht. Mitte September sei eine Erholung gelungen, welche schnell bis zur 12.458 Punkte-Marke geführt habe. Am gebrochenen Aufwärtstrend seien die Notierungen anschließend stark ins Rutschen gekommen und bis zur Unterstützung bei 11.430 Punkten gefallen. Darüber habe an den Vortagen eine starke Gegenbewegung eingesetzt.