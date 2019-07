Betrachte man den USD-Markt (erhole sich gegenüber anderen G10-Währungen), so könnte man zu dem Schluss kommen, dass Devisenhändler überzeugt seien, dass die FED die Zinsen nicht so schnell senken werde, wie es noch vor dem G20-Gipfel erwartet worden sei. FED-Chef Jerome Powell habe wie bei seiner letzten Pressekonferenz darauf hingedeutet, dass eine Anpassung davon abhängen werde, wie sich der Handelsstreit zwischen den USA und China entwickle. Für eine Zinssenkung im Juli scheinen die Marktteilnehmer noch zuversichtlich zu sein. Sollten sich die US-amerikanischen und chinesischen Beziehungen jedoch weiter entspannen, könnten die Erwartungen an weitere Senkungen für 2019 zurückgehen.



Was die europäische Politik betreffe, so sei die mögliche Einigung für den künftigen Posten des EU-Kommissionspräsidenten hervorzuheben. Obwohl Frans Timmermans der Vorreiter für diesen Posten zu sein scheine, würden die V4-Länder (Tschechien, Ungarn, Polen und die Slowakei) diese Wahl ablehnen. Die jüngsten inoffiziellen Kommentare würden jedoch darauf hindeuten, dass die Staats- und Regierungschefs der EU kurz davor stünden, sich auf Timmermann als nächsten Präsidenten der EU-Kommission zu einigen.



In Bezug auf Nachrichten einzelner DAX-Unternehmen sei ein Bericht der Deutschen Bank über einen geplanten Personalabbau zu erwähnen. Der Kreditgeber plane, bis zu 50% der Arbeitsplätze im globalen Aktienbereich abzubauen. Die Aktie der Deutschen Bank gewinne heute früh 1,6% an Wert, was eher auf das allgemein verbesserte Stimmungsbild zurückzuführen sei.



Laut der "Welt am Sonntag" werde Amazon von deutschen Behörden wegen möglicher Mindestlohnverletzungen untersucht. Aus dem Bericht gehe hervor, dass einige Beweise dafür gefunden worden seien, dass das von Amazon festgelegte Lohnniveau für Fahrer unter der Mindesthöhe von 9,19 EUR pro Stunde liege. Andererseits werde darauf hingewiesen, dass Amazon keine Fahrer einstelle, sondern mit Subunternehmern zusammenarbeite. (01.07.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Start des europäischen Handels am Montag war bemerkenswert erfolgreich, da die Anleger die positiven Nachrichten von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping zu verarbeiten scheinen, so die Experten von XTB.Der Waffenstillstand, der am Wochenende während des G20-Gipfels im japanischen Osaka angekündigt worden sei, könne als Hauptgrund für die heutige Rally genannt werden. Allerdings könnten Anleger angesichts der Details der Vereinbarung zu selbstgefällig sein. Für den Waffenstillstand sei kein bestimmter Zeitrahmen festgelegt worden, sodass theoretisch entweder die USA oder China neue Zölle erheben könnten, wenn etwas schief gehe. Die Grundlage für einen Deal scheine recht fragil zu sein, sodass sich die Stimmung schnell verschlechtern könnte.