Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auf die Entscheidung des britischen Parlaments am Mittwoch, das man nicht ohne Vertrag aus der EU ausscheiden wolle, reagierte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit moderaten Kursgewinnen, so die Analysten der Helaba.Die kommenden Handelstage würden es, abgesehen von den Entwicklungen rund um den Brexit und dem Handelsstreit, auch unter einem anderen Aspekt in sich haben. Am 21. März ende ein großer Preis- und Zeitzyklus. Das britische Parlament besitze mittlerweile Routine darin, täglich, teilweise auch mehrfach, abzustimmen. Auch gestern sei dies der Fall gewesen. Mit einer deutlichen Mehrheit von 413 zu 202 Stimmen habe sich das Unterhaus für eine Verschiebung des EU-Austritts ausgesprochen. Allerdings könne eine Verlängerung nur dann umgesetzt werden, wenn alle EU-Mitgliedsstaaten diesem Wunsch entsprechen würden. Eine Voraussetzung dafür wäre, dass das britische Parlament bis zum 20. März, der Tag vor dem nächsten EU-Gipfel, dem Deal von Premierministerin May stimme. Dann wäre eine Verschiebung des Austritts bis zum 30. Juni möglich.Die zuletzt an dieser Stelle mehrfach erwähnte Schiebezone mit den Begrenzungen bei 11.405 und 11.680 Zählern habe auch gestern Bestand gehabt. Die Widerstände in Form einer Strukturprojektion (11.637) sowie des 200-Tage Exponential Moving Average (11.653) hätten als nachhaltig erwiesen bzw. seien nicht erreicht worden. Mit den jüngsten Kursgewinnen habe sich das Bild bei den Indikatoren aufgehellt. Damit einhergehend seien die Risiken auf der Unterseite geringer geworden, zumal sich auch die strukturellen Verhältnisse bei den DAX-Komponenten (die Zahl von Aktien, welche unterhalb der 200-Tagelinie notieren würden, habe sich von 63 auf 53 Prozent reduziert) verbessert hätten. Supports würden sich bei 11.584 (Retracement), 11.553 (Mittellinie des Time Series Channels), 11.499 (High Multi Average) und 11.482 (144-Tagedurchschnitt) definieren lassen. (15.03.2019/ac/a/m)