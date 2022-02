Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) beendete letzte Woche Dienstag einen Zwischenanstieg vom panischen Tief des 24. Januar (DAX 14.953), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Zwischenanstieg habe bis 15.736 gereicht, sei aber an meiner subjektiv erarbeiteten horizontalen "MOB"-Marke 15.724 gescheitert, was demnach eine gute Orientierung gewesen sei, um die Kräfteverteilung zwischen Bulle und Bär hinreichend korrekt einzustufen. Der Re-Test des DAX 10-Tage-Tiefs 14.953 sei mehrere Tage am Stück hier besprochen worden.



Die Börsenampel stehe auf "GELB". "ROT" werde es erst unter 14.815. Die DAX Entwicklung der letzten zwei Tage deute auf einen Re-Test des Tiefs vom 24.1. bei ca. 14.950 hin. Der DAX sehe Stand heute zwar bedrohlich aus, habe aber bisher den großen SELL Trigger, die "KLIPPE" 14.815 nicht ansatzweise aktiviert. Ein vergleichbares Niveau sei im DOW bei 33.300 und S&P 500 bei 4.279 immerhin am 24.01. schon zeitweise unterhandelt worden. Man sollte da nicht vorgreifen und selbst bei intra day Aktivierung von DAX 14.815-x seien Fehleinbrüche denkbar. (07.02.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >