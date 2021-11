Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Bild des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ändert sich seit Tagen relativ wenig, so die Analysten der Helaba.Alles in allem werde sich mit Blick auf den DAX aber zeigen müssen, wieviel der letzte Anstieg - dieser sei von relativ geringer Schwungkraft begleitet worden - tatsächlich Wert gewesen sei, zumal der Spielraum auf der Oberseite ausgereizt zu sein scheine.Trotz des jüngst vom DAX markierten Höchststandes würden die Indikatoren mehrheitlich Warnsignale liefern. Der langfristige MACD schwäche sich ab, die Handelsumsätze seien zuletzt bestenfalls durchschnittlich ausgefallen und auch die relativ kleinen Tageskerzen seien beispielsweise zu nennen. Derartige Candles würden in der Regel auf eine vorherrschende Unsicherheit bezüglich der weiteren Bewegungsrichtung hindeuten. Unterstützungen würden sich bei 15.989, 15.866 und 15.760 Punkten definieren lassen. Auf der Oberseite würden die Marken bei 16.123 und 16.257 als Widerstand wirken. (15.11.2021/ac/a/m)