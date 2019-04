Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der abgelaufenen Woche konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) um 4,2 Prozent zulegen, was der besten Wochenbilanz seit rund zweieinhalb Jahren entsprach, so die Analysten der Helaba.Wie zuletzt habe auch der Brexit im Blickpunkt gestanden. Wieder einmal hätten Entwicklungen in alle möglichen Richtungen beobachtet werden können. Premierministerin May habe die EU um einen Brexit-Aufschub bis zum 30. Juni gebeten. EU-Ratspräsident Tusk wolle den 27 bleibenden Staaten sogar eine Verschiebung bis zu zwölf Monate empfehlen. In diesem Falle müsste Großbritannien aber an der Europawahl teilnehmen. Der britische Gesundheitsminister habe sich gegen den Vorschlag von Labour gewandt, eine Zollunion mit der EU einzugehen, während sich der Außenminister gegen einen längeren Brexit-Aufschub und Finanzminister Hammond dafür ausgesprochen habe. Entsprechend dränge sich die Frage auf, wie die vielen, unterschiedlichen Meinungen und Befindlichkeiten unter einen Hut zu bekommen seien.Nach einem fulminanten und damit sehr steil verlaufenden Aufwärtsimpuls, dieser habe sich auf acht aufeinander folgende Handelstage erstreckt, habe sich das Geschehen am Aktienmarkt am Freitag beruhigt. Dies werde durch das auf eine lange bullische Kerze folgende, Spinning Top deutlich. Gleichzeitig sei augenscheinlich geworden, dass der deutsche Leitindex nicht in der Lage gewesen sei, verschiedene Widerstände wie die bei 12.041 Zählern verlaufende Strukturprojektion zu überwinden. Damit werde die Wahrscheinlichkeit größer, dass es zu einem kurzfristigen Rücksetzer komme. Ein erstes Kursziel würde in diesem Fall die Marke von 11.938 Zählern darstellen. Dort verlaufe das 50%-Retracement, hergeleitet über die Bezugspunkte bei 10.279 und 13.596 Zählern. (08.04.2019/ac/a/m)