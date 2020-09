Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es hatte den Anschein, als sei die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer ungebrochen, denn dem deutschen Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist es allen Unkenrufen zum Trotz zunächst gelungen, mit Kursen oberhalb von 13.313 Punkten die seit Wochen zu beobachtende Konsolidierungsphase nach oben aufzulösen, berichten die Analysten der Helaba.



Allerdings seien die Gewinne durch stark fallende Aktienkurse in den USA wieder zunichte gemacht worden und der DAX habe 1,4% tiefer bei 13.058 Punkten geschlossen. Die Berg- und Talfahrt sei mit einer Schwankungsbreite von knapp 460 Punkten einhergegangen. Schwächere Service-PMIs in Italien und Spanien und der Rückgang des ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes hätten an den Aktienmärkten keine große Rolle gespielt. Heute stehe der US-Arbeitsmarktbericht im Mittelpunkt des Interesses. Auch hier sollten die Erwartungen nicht zu hoch gesteckt werden. Insofern werde der Risikoappetit der Marktteilnehmer vonseiten der Konjunkturzahlen wohl keine Unterstützung erhalten.



Während vom US-Arbeitsmarkt heute keine Aufwärtsimpulse zu erwarten seien, liefere das technische Umfeld gemischte Signale. Zwar sei der Sprung über die Marke von 13.313 gelungen, dies sei auf Tagesschlusskursbasis aber nicht bestätigt worden. Zudem könne vonseiten der quantitativen Indikatoren noch keine Entwarnung gegeben werden. Hier würden vor allem negative Divergenzen vor zu viel Optimismus mahnen. Entscheidend auf der Oberseite seien das gestrige Hoch und die Marke von 13.500 Punkten. Erst wenn dieser Bereich überwunden werde, wäre die Kurslücke, die am 24. Februar gerissen worden sei, geschlossen und die Verluste seit dem Corona-Crash vollständig wettgemacht. (04.09.2020/ac/a/m)

