Ausblick: Der Abwärtstrend sei im DAX klar intakt und solange der Wert unter dem 10er EMA im Tageschart notiere, sei mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX setze die Abwärtsdynamik der Vortage weiter fort und nehme Kurs auf die untere Begrenzung des fallenden Trendkanals und den 200er EMA. Hier könnte die Abwärtsbewegung zunächst auslaufen und eine Gegenbewegung starten, die aber nichts am Abwärtstrend ändern würde. Unter dem 200er EMA würde sich die Lage für den DAX auch langfristig eintrüben und ein Rücklauf zum unteren Fibonacci-Fächer wahrscheinlich werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX habe sich nach dem Kursrutsch der Vortage etwas fangen können und könnte nun direkt vor einer Gegenbewegung stehen. Die erste Anlaufmarke wäre dabei der 10er EMA, gefolgt von der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals, wo auch der 50er EMA verlaufe. (30.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 16.030 Punkten in einem Abwärtstrend und verläuft in einem fallenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Erholungen seien dabei bisher im oberen Bereich dieses Trendkanals ausgelaufen. Nach dem Verlaufshoch bei 15.695 Punkten sei der DAX wieder nach unten abgeprallt und könnte nun Kurs auf die untere Begrenzung des fallenden Trendkanals nehmen. Dabei sei auch der Monatschart zu beachten, wo der Index am oberen Fibonacci-Fächer nach unten abgeprallt sei und im September mit einer bearishen Monatskerze aus dem Handel gehen könnte.