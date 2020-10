Die heutigen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die ISM-Daten für das Verarbeitende Gewerbe könnten für etwas mehr Volatilität am Aktienmarkt sorgen, aber solange man keine größeren Abweichungen von den Erwartungen sehe, erscheine eine große Bewegung unwahrscheinlich. Der NFP-Bericht für September (Freitag, 14:30 Uhr) sei das wichtigste kurzfristige Risiko für Aktien, da es der letzte Arbeitsmarktbericht vor den US-Wahlen sein werde. Sollten die Bullen die Kontrolle zurückerlangen und die obere Grenze der Handelsspanne durchbrechen, würde das Swing-Level bei 12.900 Punkten in den Fokus rücken.



Bayer sei heute das schwächste DAX-Mitglied. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass die negativen Auswirkungen des Coronavirus auf Agrarrohstoffe voraussichtlich bis ins Jahr 2021 andauern würden und dass es jährlich rund 1,5 Milliarden Euro an Kosten einsparen müsse. Darüber hinaus erwäge Bayer Berichten zufolge den Abbau von Arbeitsplätzen sowie den Verkauf einiger Geschäftsbereiche. Die Ankündigung habe eine Welle von Abwärtskorrekturen der Analystenempfehlungen ausgelöst, was die negativen Auswirkungen auf den Aktienkurs noch verstärkt habe. Bayer notiere rund 10% tiefer, nachdem der Kurs zuvor sogar um 13% gefallen sei.



Der Aufsichtsrat von Continental habe einem Restrukturierungsplan zugestimmt. Von dem Plan seien weltweit rund 30.000 Arbeitsplätze betroffen, davon 13.000 in Deutschland. Continental habe jedoch davor gewarnt, dass dies nicht bedeute, dass 30.000 Arbeitsplätze abgebaut würden. Das Unternehmen plane außerdem die Schließung des Reifenwerks in Aachen bis Ende 2021 sowie die Einstellung der Elektronikproduktion im Werk Karben bis Ende 2023. Durch die Restrukturierung sollten ab 2023 jährlich über 1 Milliarde Euro eingespart werden.



Infineon erhole sich zusammen mit anderen Halbleiteraktien. Die Stimmung gegenüber dem Sektor habe sich verbessert, nachdem STMicroelectronic die vorläufigen Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht habe. Der Ergebnisbericht habe die Nachfrage nach verschiedenen Elektronik- und Halbleiterprodukten beschleunigt. (01.10.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Scharmützel zwischen der EU und Großbritannien über die Form der Beziehungen nach dem Brexit hat auf den Märkten erneut Aufmerksamkeit erregt, so die Experten von XTB.Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, habe angekündigt, dass die Europäische Union rechtliche Schritte gegen das Vereinigte Königreich einleiten werde, und habe kürzlich das Binnenmarktgesetz verabschiedet. Der Gesetzentwurf ermögliche es dem Vereinigten Königreich, sich von Teilen des im letzten Jahr erzielten Rücknahmeabkommens zu lösen. Die Nachricht habe zu einer erheblichen Abwertung des GBP geführt und die Risikoabflüsse auf dem Aktienmarkt verstärkt. Während die meisten Aktienindices immer noch über dem gestrigen Schlusskurs gehandelt würden, seien die Gewinne sehr gering. DAX scheine zwischen den Fibonacci-Retracements von 50% und 61,8% der Aufwärtsbewegung vom August festzustecken. Der Index habe gestern zwischen der unteren Grenze der Spanne bei 12.665 Punkten und der oberen Grenze bei 12.830 Punkten geschwankt und die Seitwärtsbewegung werde heute fortgesetzt. Die heutigen Brexit-Entwicklungen hätten einen Rückzug an den europäischen Aktienmärkten verursacht, aber ein Teil der Verluste sei bereits wieder wettgemacht worden. Der DAX werde wahrscheinlich weiterhin innerhalb seiner derzeitigen Bandbreite gehandelt werden, es sei denn, man sehe eine größere Bewegung in eine der beiden Richtungen.