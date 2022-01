Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete gestern schwach in den Handel und fiel direkt unter den unteren Triggerbereich bei 15.834 zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Damit sei ein Verkaufssignal ausgelöst worden, das zu einem kleinen Kursrutsch geführt habe. Am Nachmittag sei es zum Rücklauf an das Ausbruchslevel und das Tageshoch gekommen. Heute deute sich eine Handelseröffnung nahe der gestrigen Tagestiefs an.



Der Index habe sich für die bärische Verlaufsvariante entschieden, es liege nun ein mit Rücklauf bestätigtes Verkaufssignal vor. Damit bleibe der DAX anfällig für weiter fallende Notierungen, mögliche Ziele auf der Unterseite lägen bei 15.660, 15.593 - 15.623 und darunter bis 15.484 - 15.517. Im Extremfall locke der EMA200 im Tageschart (15.371). Erst mit Kursen signifikant über 15.870 drehe der Wind wieder, dann seien Erholungen in Richtung 15.950 - 15.970 und darüber hinaus 16.054 - 16.090 denkbar. (19.01.2022/ac/a/m)



