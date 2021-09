Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Gestern war es ein heißer Kampf zwischen bärischer DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) Ausgangslage per Tageskerze vs. Mittelzuflusstag, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die auf hohes Vertrauen auf den Monatsersten vorbörslich Kaufenden seien enttäuscht worden. Die BIGs hätten nach 9 Uhr verkauft und den DAX von 15.980 zu 15.800 zurückgedrückt.



Die Ausgangslage für den heutigen DAX-Handelstag sei auch heute abermals eher bärisch, favorisiere Abwärtsszenarien. Der DAX-Bereich 15.840/15.860 sei heute eine Widerstandszone. Bereits bei 15.840/15.860 könnten Anstiege des DAX am heutigen Tag enden. Unterstützend wirke aktuell noch der Bereich 15.802/15.797 (horizontal/ EMA200/h1), wackle vorbörslich jedoch bereits (Vorbörse 15.785). Nach Stundenschluss unter 15.797 wäre der Weg frei zu 15.736, der Position des wichtigen Tages-"Kijun"-Parameters. Unter 15.736 könnte sich der DAX bis 15.622 (markantes Vorgängertief) entfalten, was ohnehin mein DAX-Hauptziel der aktuellen Konstellation sei, solange der DAX nicht per Tagesschluss über 16.030 steige. (02.09.2021/ac/a/m)

