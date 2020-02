Ausblick: Mit diesem extrem bullischen Reversal stünden die Bären nun wieder mit dem Rücken zur Wand. Es scheine nahezu ausgeschlossen zu sein, dass der Index heute ein bärisches Reversal auf das Parkett zaubere, denn die Voraussetzungen für die Verkäufer seien nach diesem Anstieg desaströs.



Die Long-Szenarien: Sollte der Index per Tagesschlusskurs wieder über die 13.300 Punkte-Marke ansteigen, dürfte ein neues Allzeithoch nur eine Frage der Zeit sein. Die nächsten Widerstände lägen bei 13.400 Punkten und bei 13.600 Punkten im Markt. Das bisherige Allzeithoch sei am 22. Januar bei 13.640,06 Punkten erreicht worden.



Die Short-Szenarien: Um ein neues Kaufsignal zu verhindern, müssten die Verkäufer heute dagegenhalten. Nur wenn der Index zeitnah wieder unter der 13.200 Punkte-Marke schließe, bestünde noch einmal die Chance auf einen größeren Rücksetzer bis ca. 12.650 Punkte. Auf diesem Kursniveau verlaufe die 200-Tage-Linie. (05.02.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) schloss in der vergangenen Woche knapp unter der runden 13.000 Punkte-Marke, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Es habe nach einem weiteren Einbruch ausgesehen. Doch die Stützungskäufe u.a. in China hätten dazu geführt, dass die Bären keine neuen Verkaufssignale hätten aktivieren können, denn die massive Unterstützungszone bei 13.000 Punkten sei nicht nachhaltig unterschritten worden. Gestern sei es dann kräftig nach oben gegangen und der DAX habe sogar wieder nahe an der 13.300 Punkte-Marke geschlossen. Bei diesem Anstieg habe der Index ein aufwärtsgerichtetes Gap vollzogen. Um dieses zu schließen, wäre ein Rückgang bis 13.045 Punkte nötig.