Ausblick: Der DAX sei kurz davor ein weitreichendes Verkaufssignal auszubilden. Die Schwäche vom vergangenen Freitag sollte eine Warnung sein.



Die Short-Szenarien: Gelinge es den Bullen jetzt nicht direkt wieder, den DAX wenigstens über 15.700 Punkte zu kaufen, dürfte das Zwischentief bei 15.423 Punkten diesmal gebrochen und ein Shortsignal aktiviert werden. Die Folge wäre zunächst eine Verkaufswelle bis 15.200 Punkte. Anschließend an eine leichte Gegenbewegung dürfte der Index allerdings weiter bis 15.048 und 14.961 Punkte einbrechen. Selbst ein Kurssturz bis 14.400 Punkte könne aktuell nicht mehr ausgeschlossen werden.



Die Long-Szenarien: Eine Rückeroberung der 15.700 Punkte-Marke könnte dagegen zum Wiederanstieg an das frühere Rekordhoch bei 15.810 Punkten führen. An dieser Stelle verlaufe auch die kurzfristige Aufwärtstrendlinie, die die Unterseite einer gebrochenen Dreiecksformation bilde. An diesem diagonalen Widerstand dürfte die Erholung enden und die nächste Verkaufswelle einsetzen. Erst darüber wäre der mittelfristige Aufwärtstrend reaktiviert. (20.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Mitte August bildete der DAX bei 16.030 Punkten ein neues Rekordhoch aus, wurde im Anschluss allerdings wieder deutlich abverkauft und setzte bis 15.621 Punkte zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ausgehend von diesem Tief hätten die Bullen einen Angriff auf die neue Höchstmarke gestartet, seien jedoch kurz vor ihr gescheitert und hätten tatenlos zusehen müssen, als der DAX in den folgenden Tagen in einer steilen Verkaufswelle unter die mittelfristige Aufwärtstrendlinie und an die Unterstützung bei 15.423 Punkten abverkauft worden sei. An dieser Stelle sei zwar eine Erholung gestartet, diese sei jedoch am vergangenen Freitag nach einem weiteren Pullback an die Trendlinie stark abverkauft worden.