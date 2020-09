Ausblick: Mit dem Kursrutsch vom Vortag stehe der DAX wieder dort, wo er auch in den Vorwochen gestanden sei - in der ewig langen Seitwärtsphase. Vorbörslich notiere der DAX am frühen Freitagmorgen bei 13.020 Punkten. Aber der Kursrutsch dürfte weitere Auswirkungen haben.



Die Short-Szenarien: Der DAX sei nach dem Kursrutsch angeschlagen. Sehr interessant sei dabei auch ein Blick auf den US-Index S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), der an seinem oberen Fibonacci-Fächer bei 3.530 Punkten doch noch nach unten abgeprallt sei. Komme hier weiterer Druck auf, dürfte dies auch den DAX weiter belasten. Im Fokus stehe dabei auf der Unterseite der 50er-EMA bei 12.715 Punkten. Erst darunter würde sich die Lage für den DAX strategisch eintrüben und ein weiterer Kursrückgang bis zum 200er-EMA bei 12.213 Punkten zu erwarten sein. Unter dem 200er-EMA dürften die Bären Kurs auf die zahlreichen unteren offenen Gaps nehmen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne den 50er-EMA verteidigen und setze die Seitwärtsbewegung weiter fort. Das nächste Ziel auf der Oberseite wäre bei einem erneuten Anstieg dann die Schließung des noch offenen Gaps bei 13.500 Punkten. (04.09.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte am Mittwoch per Gap-up in den Handel starten und damit ein bullishes Signal liefern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Index habe bis 13.303 Punkte hochgezogen und die Kursrally auch am Vortag weiter fortgesetz. Dabei sei nicht nur das vorherige Verlaufshoch bei 13.313 Punkten überschritten, sondern auch Kurs auf das noch offene Gap auf der Oberseite bei 13.500 Punkten genommen worden. Es schien so, als ob den Bullen nach der ewig langen Seitwärtsbewegung der Ausbruch nach oben gelungen wäre. Doch mit dem Tageshoch bei 13.460 Punkten hätten die Bären wieder das Ruder übernommen und einen Gegenangriff begonnen, der den DAX bis 13.004 Punkte in die Tiefe habe krachen lassen. Nachbörslich sei auch die Marke von 13.000 Punkten aufgegeben worden.