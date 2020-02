Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat sich überraschenderweise weiter als jemals zuvor und das auch noch per Tagesschluss über die obere Trendkanalbegrenzung erhoben, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Hinzu komme der horizontale Ausbruchsversuch über das alte Hoch aus dem Jahr 2018 bei 13.600.



Übergeordnet: Um nennenswertes Aufwärtspotenzial freizusetzen, müsse der 13-monatige Trendkanal sowie über die Horizontale 13.600 deutlich und dauerhaft nach oben verlassen werden. Heute sei also die erste Bestätigung für das aktuelle Ausbruchsprozedere nötig. In der Anfangsphase seien Ausbrüche immer noch anfällig für Fehlsignale. Von einem echten Ausbruch über 13.600 würde die BNP Paribas sprechen, wenn sich der DAX für mehrere Tage bis 14.000 erhoben habe und dort auch eine Weile das Niveau habe behaupten können. (13.02.2020/ac/a/m)



