Ausblick: Die Bullen hätten sich eindrucksvoll zurückgemeldet und den Index wieder in neutrales Gebiet gekauft. Die Wucht des Anstiegs spreche für weitere Zugewinne.



Die Long-Szenarien: Noch bestehe die Möglichkeit, dass trotz des Anstiegs im Bereich von 13.313 Punkten eine große Aufwärtsbewegung beendet werde. Sollte die 13.400 Punkte-Marke aber per Tagesschlusskurs durchbrochen werden, wäre diese Gefahr vom Tisch und weitere Zugewinne bis 13.460 Punkte und darüber bereits bis zum Allzeithoch bei 13.795 Punkten zu erwarten.



Die Short-Szenarien: Eine Ausweitung der laufenden Korrektur wäre dagegen bei einem Rückfall unter die Unterstützung bei 12.886 Punkten zu erwarten. Allerdings könnten die Bullen dann bereits an der 12.633 Punkte-Marke wieder in das Geschehen eingreifen und den nächsten Anstieg auslösen. Erst darunter wäre der Anstieg infrage zu stellen und ein Abverkauf bis 12.207 Punkte wahrscheinlich. (16.11.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Herbst hat es dieses Jahr wieder in sich: Nachdem Doppeltop im Bereich von 13.313 bis 13.460 Punkten brach der DAX zunächst bis an den Support bei 11.575 Punkten ein und konnte diese Marke Ende Oktober verteidigen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Anschließend hätten die Bullen für eine massive Kaufwelle gesorgt, die schon wenige Tage später zum Bruch der Widerstandsmarke bei 12.207 Punkten und der Hürde bei 12.633 Punkten geführt habe. In der vergangenen Woche habe der Index dann kein Halten mehr gekannt und sei über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 12.886 Punkten angesprungen. Dieser starke Kaufimpuls sei in den letzten Tagen nur marginal korrigiert worden.