Ausblick: Der DAX befinde sich in einem klaren Aufwärtstrend. Die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals sei vom DAX bestätigt worden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne an die Kursgewinne vom Vortag anknüpfen und weiter ansteigen. Die erste Anlaufmarke der Bullen wäre dann bei 12.913 Punkten zu sehen, dem Verlaufshoch vom 08. Juni. Gehe es weiter höher, dürften die Bullen Kurs auf die runde Marke von 13.000 Punkten nehmen und dem Trend folgend wohl auch überschreiten.



Die Short-Szenarien: Den Bullen fehle die Kraft, den Ausbruch vom Vortag fortzusetzen. Die Bären würden wieder das Ruder übernehmen und die Bullen wieder unter den fallenden langfristigen Trendkanal bei 12.370 Punkten zurücktreiben. In diesem Fall dürfte die lange Seitwärtsphase weitergehen. Neue Abwärtsdynamik dürfte sich erst mit einem Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal ergeben. In diesem Fall dürfte zunächst ein Kursrutsch bis zur runden Marke von 12.000 Punkten und dann zum 200er und 50er EMA bei 11.850 und 11.770 erfolgen. (03.07.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte sich am Vortag aus seiner langen Seitwärtsphase befreien und mit einem Aufschlag von 2,84% bei 12.608 Punkten aus dem Handel gehen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Tageshoch seien zuvor 12.658 Punkte erreicht worden. Der Aufwärtstrend sei im DAX klar intakt, der Index verlaufe seit Monaten in einem steigenden Trendkanal. Ende Mai sei dem DAX auch der Anstieg über seinen 200er EMA gelungen, womit ein langfristiges bullishes Signal generiert worden sei. Am Vortag sei zudem der Ausbruch über die untere Begrenzung des alten fallenden Trendkanals gelungen, was ebenfalls bullish zu werten sei. Vorbörslich notiere der DAX am frühen Freitagmorgen im Bereich von 12.590 Punkten wieder etwas tiefer. Es müssten nun Anschlusskäufe folgen. Am heutigen Freitag finde in den USA der Feiertag "Independence Day" statt, daher könnte es zu einem ruhigen Handel im DAX kommen.