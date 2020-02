Ausblick: Der DAX zeige weiterhin Stärke und klettere immer weiter hoch. Die Börsenweisheit "die Hausse nährt die Hausse" scheine sich hier zu bestätigen. Solange der DAX über 13.740 Punkte notiere, sei direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die erste Anlaufzone wäre der Bereich um 13.840 Punkte.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne den langfristigen Fibonacci-Fächer nachhaltig überwinden und direkt Kurs auf 13.800 und 13.840 Punkte nehmen. Bei 13.840 Punkten befinde sich der nächste wichtige Widerstand, darüber dürften die Bullen die runde Marke von 14.000 Punkten angreifen. Mit einem nachhaltigen Anstieg über den Fibonacci-Fächer würde sich die Lage auch im großen Bild aufhellen und eine längere Korrektur unwahrscheinlicher werden.



Die Short-Szenarien: Der DAX drehe im Bereich von 13.740 Punkten wieder nach unten ab und nehme zunächst Kurs auf die Kurslücke bei 13.501 Punkten. Darunter dürften die Bären die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 13.300 Punkten anvisieren. Erst unter 13.300 Punkte würde sich die Lage für die Bullen wieder langsam eintrüben. (13.02.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am Vortag direkt weiter ansteigen und erstmals in seiner Geschichte über die runde Marke von 13.700 Punkten klettern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Tageshoch seien 13.758 Punkte erreicht worden, per Handelsschluss habe der Leitindex bei 13.749 Punkten gestanden. Der wichtige Fibonacci-Fächer im Wochenchart verlaufe im Bereich von etwa 13.740 Punkten. Es müsse nun abgewartet werden, ob der DAX diesen Bereich auch nachhaltig überbieten könne. Nach unten stehe der ganze Anstieg weiterhin auf wackeligen Beinen. Der DAX sei im großen Bild überkauft und habe nach unten zudem noch vier Kurslücken offen. Die jüngste Kurslücke befinde sich aktuell bei 13.501 Punkten, die tiefste Kurslücke bei 12.202 Punkten.