In der Folge habe der DAX weiter ansteigen und das bullishe Ausbruchssignal bestätigen können. Dabei sei der DAX in den vergangenen Handelswochen weitgehend über dem 10er EMA verlaufen, was die Stärke ebenfalls unterstrichen habe. Am Donnerstag habe der DAX erneut die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 15.100 Punkten erreicht.



Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX klar intakt, allerdings sei der DAX nach dem vorherigen langen Hochlauf auch überhitzt.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik der Vortage beibehalten und weiter ansteigen. Dabei wären die nächsten Zielmarke kurzfristig bei 15.150 und 15.200 Punkten und langfristig bei 15.500 Punkten zu sehen. Solange der DAX über seinem 10er EMA bei aktuell 14.828 Punkten notiere, sei dabei von direkt weiter steigenden Kursen auszugehen.



Die Short-Szenarien: Der DAX sei nach dem langen Hochlauf überkauft und habe auf der Unterseite bei 14.621 und 14.845 Punkten noch zwei Gaps offen. Diese könnten bei einer Abwärtskorrektur als Anlaufmarken dienen. Ein langfristiger Trendwechsel sei aber nicht zu erwarten, solange der DAX im steigenden Trendkanal verlaufe. (06.04.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit Monaten in einem Aufwärtstrend und verläuft dabei in einem steigenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ende Oktober sei es zu einem kurzen Ausbruch nach unten aus diesem steigenden Trendkanal gekommen, wobei die untere Trendkanalbegrenzung bei 12.550 Punkten unterschritten und am 30. Oktober ein Verlaufstief bei 11.450 Punkten erreicht worden sei. In der Folge habe der DAX aber wieder zügig ansteigen und den Trendkanal am 09.November bei 12.670 Punkten zurückerobern und am 8. März eine bisherige Range bei 14.000 bis 14.100 Punkten überwinden können.