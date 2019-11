Ausblick: Der DAX befinde sich aktuell in einer Aufwärtskorrektur, aber in einem übergeordneten kurzfristigen Abwärtstrend.



Die Short-Szenarien: Der DAX drehe im Bereich des Widerstands bei 13.200 Punkten wieder nach unten ab und setze seine Abwärtsbewegung fort. Das nächste Anlaufziel wäre in diesem Fall die Marke von 13.100 Punkten. Unter 13.100 Punkte dürfte sich die Abwärtsdynamik verstärken und die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten angesteuert werden. Unter 13.000 Punkte würde sich die Lage auch im großen Bild deutlich eintrüben und ein langfristiger Kursrückgang zu den offenen Gaps bis in den Bereich von 12.200 Punkte möglich werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne auch die Marke von 13.200 Punkten nach oben überwinden und bis zum nächsten Widerstand bei 13.250 Punkten hochziehen. Die Marke von 13.250 Punkten gelte als Signalmarke für den weiteren Verlauf. Über dieser Marke wäre mit einem neuen Angriff auf die Widerstände bei 13.300 und 13.350 Punkten zu rechnen. Unterhalb dieser Marke sei weiterhin ein Kursrückgang bis 13.000 Punkte zu erwarten. (22.11.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist seit dem Intraday-Reversal am 19. November mit dem Verlaufshoch bei 13.374 Punkten deutlich angeschlagen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Ausbruch über die Widerstände bei 13.300 und bei 13.350 Punkten habe sich als Bullenfalle entpuppt. Der DAX sei in der Folge kräftig in die Tiefe gekracht und habe seine massive Überkauftheit etwas abgebaut. Das bisherige Verlaufstief dieser Korrektur sei am Vortag bei 13.043 Punkten notiert worden. In der Folge habe der DAX wieder hochziehen und die Marke von 13.100 Punkten zurückerobern können. Der Index sei schließlich bei 13.137 Punkten aus dem Handel gegangen. Am frühen Morgen notiere der DAX am heutigen Freitag vorbörslich bei 13.180 Punkten höher.