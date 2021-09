Ausblick: Der Abwärtstrend sei im DAX weiter intakt, die Aufwärtskorrektur könnte am 50er EMA auslaufen.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle am 50er EMA wieder nach unten ab und nehme Kurs auf das Gap bei 15.508 Punkten. Gehe es weiter tiefer, wäre die untere Begrenzung des fallenden Trendkanals im Tageschart bei 15.430 Punkten die nächste Zielmarke. Darunter könnte der DAX erneut Kurs auf das Verlaufstief bei 15.019 Punkten nehmen und dieses dem Abwärtstrend folgend unterschreiten und den 200er EMA im Tageschart anlaufen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne den 50er EMA überschreiten und damit ein Stärkesignal generieren. Über dem 50er EMA wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zur oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals bei 15.850 Punkten zu rechnen. Darüber wäre der Widerstand am oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart im Bereich von 16.000 Punkten die nächste Anlaufmarke. (24.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat seine Aufwärtskorrektur am Vortag weiter fortgesetzt und ist erneut mit einem Gap-Up bei 15.630 Punkten in den Handel gestartet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im weiteren Tagesverlauf habe der Index bis 15.695 Punkte hochziehen und damit den 50er EMA erreichen können. Per Börsenschluss habe er dann bei 15.643 Punkten tiefer notiert und vorbörslich zeige sich der DAX am frühen Freitagmorgen im Bereich von 15.640 Punkten unverändert. Der 50er EMA sei die zweite wichtige Korrekturmarke in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend. In der Regel pralle der DAX am 50er EMA zunächst wieder nach unten ab. Zumal die bearishe Vortageskerze auf neue Schwäche hindeute.