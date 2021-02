Ausblick: Der Index bleibe angeschlagen und könnte vor weiteren Abgaben stehen.



Die Short-Szenarien: Der DAX sei im großen Bild im Monatschart in einer heiklen Lage. Für den Vormonat Januar sei bereits eine schwarze Monatskerze direkt an der langfristigen Widerstandslinie um 14.000 Punkte gebildet worden. Besonders nach dem vorherigen monatelangen Kursanstieg sei ein sehr bearishes Signal. Der DAX könnte hier wie bereits in den Vorjahren wieder nach unten abprallen und Kurs auf den unteren Fibonacci-Fächer im Bereich von etwa 11.600 Punkten nehmen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsbewegung vom Vortag fortsetzen und sich über dem 50er EMA behaupten. Gelinge dann auch noch ein nachhaltiger Anstieg über den 10er EMA und ein Ausbruch aus dem fallenden Trendkanal nach oben, wäre ein neuer Anstieg zur runden Marke von 14.000 Punkten zu erwarten. Darüber könnten die Bullen erneut das Allzeithoch bei 14.131 Punkten ansteuern. (02.02.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Allzeithoch bei 14.131 Punkten in einem kurzfristigen Abwärtstrend, wobei sich die Lage zuletzt weiter eingetrübt hat, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.So sei der DAX nicht nur deutlich unter den wichtigen 10er EMA gefallen, sondern im Gegensatz zu vorherigen Abwärtskorrekturen sei auch der 50er EMA noch deutlich unterschritten worden. Am Vortag sei den Bullen zwar die Rückeroberung des 50er EMA gelungen, doch der vorherige deutliche Durchbruch nach unten bleibe ein Warnsignal. Aktuell befinde sich der DAX in einer Aufwärtskorrektur im kurzfristigen Abwärtstrend und solange der DAX weitgehend unter dem 10er EMA bleibe, sei mit wieder fallenden Kursen zu rechnen.