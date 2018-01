Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenabschluss konnte der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) deutlich zulegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach der Orientierungslosigkeit der letzten Handelstage dürfte damit eine Richtungsentscheidung gefallen sein - und zwar zugunsten der Bullen. Getragen werde diese Einschätzung einerseits durch den S&P 500® (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), der erneut einen neuen Rekordstand habe verbuchen können, und andererseits durch den Wochenchart der deutschen "blue chips". Auf die Belastungsprobe der Kernunterstützung aus dem steilen Haussetrend seit Sommer 2016 und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 12.941 bzw. 12.752 Punkten) sei die Auflösung einer kleinen Korrekturflagge gefolgt. Mit der oberen Flaggenbegrenzung (akt. bei 13.185 Punkten) habe sich der DAX® in den letzten beiden Wochen jeweils auseinandergesetzt.



Die Kursgewinne vom Freitag würden nun dafür sorgen, dass auf Wochenbasis ein sog. "bullish engulfing" vorliege. Dieses konstruktive Candlestickmuster dürfte im Zusammenspiel mit der nach oben aufgelösten Konsolidierungsflagge am deutschen Aktienmarkt für neue Hochstände oberhalb der Marke von 13.526 Punkten sorgen. Zusätzlichen Rückenwind liefere der Point & Figure-Chart des DAX®, der zum Wochenausklang ebenfalls ein neues Investmentkaufsignal generiert habe. (22.01.2018/ac/a/m)