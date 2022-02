Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stieg gestern zeitweise, scheiterte aber am Abwärtstrend und am Ichimoku Kijun Parameter, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX sei nach dem bärischen Tageskerzensignal von gestern (Langdocht-Schwarzkerzen-Reversal) und einem wahrscheinlich schwächeren Tagesauftakt am heutigen Tag speziell ab Kursen unter 15.309 auf dem Weg zum rechnerische logischen Pullbackziel 15.111/15.060. Steige der DAX hingegen über 15.555,55, so wäre 15.621/15.655 das heutige obere DAX-Ziel. (17.02.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >