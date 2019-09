Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Freitag gelang es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), die Vortagesgewinne nochmals auszubauen, so die Analysten der Helaba.Auch charttechnische Aspekte hätten zuletzt eine wichtige Rolle gespielt. Insbesondere nachdem es dem Index gelungen sei, sich von den vielbeachteten 55- und 100-Tagelinien (12.087/12.105) nach oben abzusetzen. Unter den DAX-Werten hätten erneut die Papiere von thyssenkrupp (+4,67%) mit klaren Vorsprung angeführt. Inhaber der roten Laterne seien Beiersdorf mit einem Abschlag in Höhe von 0,39% gewesen. Heute werde der deutsche Leitindex mit moderarten Kursgewinnen in den Handel starten.Trotz der Tatsache, dass sich der DAX von der für den mittelfristigen Trend relevanten 55-Tagelinie nach oben habe absetzen könne, liege ein bestätigtes Signal noch nicht vor. Eine Voraussetzung dafür, ein Richtungswechsel des Durchschnitts, zeichne sich jedoch ab. Darüber hinaus sei festzustellen, dass auch die Widerstände in Form der Begrenzung der Ichimoku-Wolke (12.138) sowie ein Retracement (12.169) übersprungen hätten und die Widerstandsmarke bei 12.246 (Strukturprojektion) erreicht worden seien. Darüber hinaus seien weitere Widerstände bei 12.263, 12.302.und 12.352 Punkten zu finden. Auf der Unterseite gelte es die Marke von 12.180 Zählern im Auge zu behalten. Auf diese würden sowohl der 100- als auch der 144-Wochendurchschnitt entfallen, womit es sich um einen sogenannten Cluster handle. Die zuletzt übersprungenen Widerstände würden nun Supports darstellen. Mittlerweile würden 27 DAX-Werte einen positiven DMI aufweisen, 19 würden oberhalb des 50-Tagedurchschnitts notieren, während sich bei 24 Titeln der 20- noch immer unter dem 50-Tagedurchschnitt befinde. (09.09.2019/ac/a/m)